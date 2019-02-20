İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Sıkıntılarımız vardı. Halen de bitmedi. Türkiye’de de var bu sıkıntılar. Alacağımız galibiyetler ve güzel sonuçlar ile bunların üstesinden geleceğiz. Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Skorlar iyi olabilir ama bizim dar bir kadromuz var. Rehavete asla yer yok. Maç maç gideceğiz. İpin ucunu kaçırdığımız zaman sıkıntı yaşarız” dedi. Karaman, “Kayseri’ye daha önce 2 kez geldim. İlkinde Kayserispor ikincisinde Erciyesspor’da görev yaptım. İkisinde de vazifemizi yerine getirdik. Takımlarımızı hedefe taşıdık ama Kayseri’de devam edemedik. Bu kez yine Kayseri’deyiz. Biz durumu bile bile geldik. Üzerimize düşeni yapıp çalışıyoruz. Büyük bir mücadele var. Ama bu mücadele benim değil, hepimizin mücadelesi. Artık ben yok, biz yok, hepimiz var. Buradan herkese sesleniyorum. Hepimiz varız. Eleştiri olacak. Eleştirilere açığım. Spor anlamında eleştirilsin ancak belaltı vurmak, lekelemek, zarar vermeye çalışmak hata. Şeytani düşünceler bir kenara bırakılmalı. Kayserispor herkesin takımı. Bunun değerini bilmek gerekir. Kulübün gelişmesi için, şehrin daha fazla katkı yapması için birçok şeyi tartışmalıyız. Buraya takımı başarılı kılmak için geldik. Herkes bu taşın altına elini koymalı. Düşmanlığa gerek yok” açıklaması yaptı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’daki başarının yüzde 80’inin oyunculara ait olduğunu dile getiren HikmetKaraman, “38 puanı görmeden gevşemek yok. Gelişmiş, kendilerini geliştiren taraftarımız var. Ciddi bir kitle. Hem onlardan hem şehirden desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum. Ama asla gevşemek yok, rehavete kapılmak yok. Tokadın nereden geldiğini anlamayız. Herkese söylüyorum. Son derece temkinli olacağız, iyi çalışacağız, iyi motive olacağız. Hedefe matematiksel olarak ulaşmadığımız sürece ipin ucunu bırakmayacağız. Minimum içeride oynayacağımız 6 maçta 10 puan almalıyız. 38’i buluruz. 3 puan da dışarıdan getirdiğimiz zaman 41 puana erişiriz. Alabiliyorsak hepsini alalım. Allah’ım da bize nasip eder inşallah” cümleleri kurdu.
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