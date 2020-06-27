Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Müsabakada Karaman'ın yerine antrenör Hasan Özer sahaya çıkan isim olacak.
Hikmet Karaman geçen hafta Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart görmüştü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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