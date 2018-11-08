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“SEVİŞME SAHNELERİNDE ZORLANDIM”

Hilal Altınbilek, verdiği bir röportajda, en çok zorlandığı sahnenin sevişme sahnesi olduğunu belirterek, "Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar'' demişti.