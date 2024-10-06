Hilal'in katilini kolundaki dövme ele verdi
Diyarbakır'da dini nikahla yaşadığı 33 yaşındaki Hilal Kar'ı, ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren Mehmet Demirhan, saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının olaydan sonra kaçışı ve yakalanma anları kamerayla görüntülenirken, Demirhan'ı kolundaki dövme ele verdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 23 Haziran günü Mehmet Demirhan, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan bir yıl sonra 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu.
Genç kadın, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli Mehmet Demirhan'ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti.
Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi.
Kaldığı barakayı tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Mehmet Demirhan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan Demirhan'ın kolundaki dövmelerden o olduğu anlaşıldı.