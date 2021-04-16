Dr. Elliot Berlin'in podscast yayınına konuk olan 33 yaşındaki Hilary Duff, Mae'yi anne sütüyle beslemenin kendisi için hem duygusal hem de fiziksel olarak çok zor olduğunu ifade etti. Üç çocuk annesi olan şarkıcı, bebeğini emzirirken canının yandığını sözlerine ekledi.