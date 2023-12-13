Hilary Duff dördüncü kez anne oluyor
Matthew Koma ile mutlu bir evlilik sürdüren Hilary Duff, yeniden anne oluyor. Duff, dördüncü bebeğini kucağına alacağını "Bu çılgın gruba bir kişiyi daha ekliyoruz" sözleriyle duyurdu
2019'da müzisyen Matthew Koma ile nikâh masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff'tan müjdeli haber geldi.
Hilary Duff, dördüncü kez anne oluyor. Aile fotoğrafıyla oluşturdukları yeni yıl kartını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Hilary Duff, "Sürpriz, sürpriz" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta üç çocuğu ve eşiyle görülen Hilary Duff'ın büyüyen karnı dikkat çekti.
"BU ÇILGIN GRUBA BİR KİŞİYİ DAHA EKLİYORUZ"
Hilary Duff'ın yılbaşı kartı üzerine yazdığı, "Bu çılgın gruba bir kişiyi daha ekliyoruz" notu dikkat çekti.
"DÖRDÜNCÜ BEBEK GELİYOR"
Müzisyen Matthew Koma da kendi sosyal medya hesabından, "Dördüncü bebek geliyor" açıklamasında bulundu.
DÖRT ÇOCUK ANNESİ
Hilary Duff ile Matthew Koma'nın Mae ve Banks adında kızları bulunuyor. Duff'ın eski eşi Mike Comrie'den olan Luca adında bir de oğlu bulunuyor.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram