Hilary Duff ile Matthew Koma aşka geldi

30 yaşındaki ABD’li oyuncu Hilary Duff, bebeğinin babası Matthew Koma ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu fotoğrafı hayranları tarafından "Aşka geldiler" şeklinde yorumlandı