"İÇTİĞİM EN GÜZEL İÇECEKTİ"

Hilary Duff, daha önce yaptığı açıklamayla ülke gündemine oturmuştu.

Duff, kızı Banks Violet'in plasentasını meyveli bir içeceğin içine kattığını söylemişti.

Hilary Duff, bu deneyimi, "10 yaşımdan beri içtiğim en güzel meyveli içecekti. Kalori, meyve ve lezzetli her şey içindeydi" şeklinde anlatmıştı.