Hilmi Bilgin kimdir? sorusu Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesiyle birlikte sorulmaya başlandı. Abdulhamit Gül’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından yargı teşkilatının merakla beklediği diğer atamalar da belli oldu. 4 isim bakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu isimler şöyle; Selahaddin Menteş, Cengiz Öner, Hilmi Bilgin ve Yıldız Seferinoğlu.

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

26 Mayıs 1972'de Sivas’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Memuriyetten istifa ederek serbest avukat olarak çalıştı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi. Sivas Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı, evli.

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