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HABERTURK.COM

Yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden genelde doğal olarak aldığımız tuz, bedensel fonksiyonlarımızın sürdürülebilmesi için yeterli olsa da bazen sağlığımız için bu yetersiz kalabilir. Kas sistemi, hücre sağlığı ve indirim sisteminin sağlıklı kalabilmesi için kullandığımız tuzlardan biri olan Himaya Tuzu Faydaları ve Yararları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Himalaya Tuzu Ne İşe Yarar?

Son yıllarda adına pek çok yerde rastladığımız Himalaya Tuzunun tarihi neredeyse dört milyar yıl kadar eskilere dayanır. Himalaya tuzu sofra tuzu niyetine kullanılabildiği gibi cilt ve ayak bakımında, banyolarda ve sivilce tedavisinde de kullanılır.

Himalaya Tuzu Neye İyi Gelir?

Himalaya Tuzu Faydaları konusunda uzun süredir devam eden çeşitli söylentiler bulunur. Bazı kaynaklar Himaya Tuzu Yararları bakımından sofra tuzundan daha öndedir desende bazı kaynaklar Himayala tuzunun içinde de sodyum olduğunu, bu yüzden çok dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyler. Kristal bir görünümüme sahip olan Himalaya tuzunun piyada iki türüyle karılaşırız. Bunlar Pembe Himalaya Tuzu ve Beyaz Himalaya Tuzu olarak adlandırılır.

Himalaya Tuzu İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık konu edilen bir tuz çeşididir. Yapılan araştırmalar sonucunda çok dikkatli kullanılması gereken Himalaya Tuzu Cilde Faydaları konusunda da sık sık tartışma yaratmıştır.

Himlaya Tuzu Yararları arasında

Ortamdaki nemi dengelediği için uyku düzenini düzenlemesi,

Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeyi kolaylaştırması

İyot eksikliğinden kaynaklanan guatr hastalıklarının tedavisinde ve iyileştirilmesinde etkisi olduğu,

Böbreklerde bulunan asitlerin temizlenmesinde görev alan antioksidan özelliğinin bulunması,

Kuru öksürük ve astım problemleri olanların yaşadıkları ortamda bulundurmalarının sonucunda daha rahat nefes alacakları,

Tansiyonu dengelediği konusunda pek çok madde sıralanmaktadır.

Banyo yaparken banyo suyuna katılacak az miktarda himalaya tuzunun ya da şampuan şişesinin içine katılacak az miktarda himalaya tuzunun kozmetik olarak yarar sağlayacağına dair çok yaygın bir inanış vardır. Himalaya Tuzu Saça Faydaları arasında da saça hacim kazandırması, Himalaya Tuzu Cilde Faydaları konusunda da ciltteki ölü deriyi, kiri ve pisliği temizlemesi, cildin nemini koruması ve arttırması, cilt lekelerinin giderilmesine yardım etmes gibi pek çok şey sıralanır.

Bazı uzmanlar, içeriğinde 84 farklı mineralin bulunduğunun iddia edildiği Himalaya tuzunun saf bir tuz olmadığını düşünüyor. Özellikle Pembe Himalaya Tuzu, tuzun renginin ancak saf olduğu durumlarda beyaz olabileceğini söyleyen uzmanlar tarafından bu durumun kanıtı olarak gösteriliyor. Yani Himalaya tuzu zannedildiği gibi sofra tuzuna oranla çok daha fazla faydası olan ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir tuz olmayabilir.

Eğer tadını seviyorsanız az miktarda, sofra tuzunu kullandığınız gibi yemeklerinizde ve başka şeylerde himalaya tuzu kullanmanızda bir zarar yok ancak bir hastalığı tedavi etmesi amacıyla himalaya tuzu kullanmaya niyet ediyorsanız kesinlikle bir hekimin tavsiyesini almanız gerekmektedir.