Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Kongresi'ne seslendi: Uluslararası kurumlarda reform çağrısı yaptı

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden tarafından ağırlanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Kongresi'ne seslendi. Dünya düzeninin değiştiğini belirten Modi, bu değişikliğe ayak uydurmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kurumlarda reform yapılması gerektiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Kongresi'ne seslendi: Uluslararası kurumlarda reform çağrısı yaptı
AA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya düzeninin değiştiğini belirterek, bu değişikliğe ayak uydurmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kurumlarda reform yapılması gerektiğini söyledi.

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Modi, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerine hitap etti.

Modi, ABD-Hindistan ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, "ABD en önemli savunma ortaklarımızdan biri haline geldi." ifadesini kullandı.

İki ülkenin uzayda ve denizlerdeki işbirliklerinin geliştiğini kaydeden Modi, ekonomi, yapay zeka, enerji, eğitim, bilim gibi farklı birçok alanda birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Modi, ülkesindeki yatırım projelerinden, ekonomi ve teknoloji alanında kat ettikleri mesafeden bahsederek, "Hindistan yakında (dünyanın) üçüncü büyük ekonomisi olacak." dedi.

Ülkesinin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu dile getiren Modi, dijitalleşme alanında attıkları adımları da anlattı.

Modi ayrıca iki ülke ilişkilerinde Hindistan kökenli Amerikalıların rolünü vurguladı. Modi, konuşma yaptığı kürsünün arkasında oturan Hindistan kökenli ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek, ilişkilere katkı sağlayan Hindistanlı Amerikalılardan biri olduğunu söyledi.

REFORM ÇAĞRISI

Ukrayna'daki savaşın Avrupa'da büyük bir acıya neden olduğunu ifade eden Modi, savaştan olumsuz etkilenen ülkelere dikkati çekti.

Modi, "Bu bir savaş çağı değil." diyerek, diplomasi ve diyaloğa vurgu yaptı.

Hint-Pasifik'teki gelişmelerin ortaklarının temel endişelerinden biri haline geldiğini belirten Modi, "Özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik vizyonunu paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Modi, yeni bir dünya düzeninin oluştuğuna işaret ederek, güneydeki ülkelere daha çok ses verilmesi gerektiğini söyledi. Modi, bu kapsamda Afrika Birliğinin G20'ye tam üye olması gerektiği görüşünü savundu.

"Çok taraflılığı canlandırmalı ve çok taraflı kurumlarda reform yapmalıyız." diyen Modi, BM dahil, uluslararası kurumlarda daha iyi bir temsiliyet olması gerektiğini anlattı.

Modi, "Dünyamız değiştiğinde kurumlarımız da değişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

MODİ'NİN ZİYARETİNE TEPKİLER

Aralarında Müslümanların da olduğu bir grup Demokrat milletvekili, "ülkesindeki insan hakları sicili nedeniyle" Modi'nin bugün Kongre'de yapacağı hitabı boykot ederek, oturuma katılmadı.

ABD'deki Müslüman toplumunun üyeleri de Hindistan'da Müslümanların insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Modi'nin ziyaretine tepki gösteriyor.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Kongresi'ndeki liderlerden Hindistan Başbakanı Modi'nin yapacağı konuşmanın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde boykot çağrısı yapacaklarını bildirmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetledi
DÜNYA Dışişleri'nden Batı Şeria'daki olaylara tepki
Bulgaristan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bulgaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Bulgaristan başkenti, bayrağı, nüfusu
Bosna Hersek Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bosna Hersek Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Bosna Hersek başkenti, bayrağı, nüfusu
Belçika Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belçika Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Belçika başkenti, bayrağı, nüfusu
Belarus Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belarus Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Belarus başkenti, bayrağı, nüfusu
Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Azerbaycan başkenti, bayrağı, nüfusu
Avusturya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Avusturya başkenti, bayrağı, nüfusu
Arnavutluk Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Arnavutluk Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Arnavutluk başkenti, bayrağı, nüfusu
Andorra Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Andorra başkenti, bayrağı, nüfusu
Almanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Almanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Almanya başkenti, bayrağı, nüfusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.