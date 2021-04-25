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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Modi: Koronavirüs ülkeyi sarstı! - Haberler
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Hindistan Başbakanı Modi: Koronavirüs ülkeyi sarstı!

Hindistan’da son 24 saat içerisinde 349 bin 313 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle yeni rekor kayıtlara geçerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsün ülkeyi sarstığını söyledi.

SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Modi: Koronavirüs ülkeyi sarstı! - Haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Son 24 saatte 2 bin 767 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 192 bin 311'e yükseldi.

"KORONAVİRÜS ÜLKEYİ SARSTI"

Ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "İlk koronavirüs dalgasını başarıyla alt ettikten sonra moralimiz yüksekti. Ancak şimdi koronavirüs ülkeyi sarstı" dedi.

Modi halkı koronavirüs tedbirlerini uygulamaya çağırdı.

OKSİJEN KRİZİ

Hastanelerde ekipman eksikliği ve özellikle oksijen sıkıntısı devam ederken, ülkede çoğu hastane, vakalarla baş edemediklerini bildirdi. Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinde Ghaziabad kentinde caddeler araçlarda tüplerle oksijen alan COVID-19 vakalarıyla doldu.

Başkent Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, Pazartesi günü sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzattı. Kejriwal, "Sokağa çıkama yasağı, korona virüsle mücadelede son silahımız. Ancak bunla vakaların hızla yükselmesini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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