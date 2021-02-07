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Hindistan: Buzul barajı yıktı, 150 dolayında kişinin selde ölmüş olmasından korkuluyor

Hindistan'ın kuzeyinde, bir buzulun bir barajı yıkıp, büyük bir seli tetiklemesi sonucu 150 dolayında kişinin ölmüş olmasından korkuluyor.

Hindistan: Buzul barajı yıktı, 150 dolayında kişinin selde ölmüş olmasından korkuluyor
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Buzulun yıktığı barajdan çıkan su, yakındaki vadide sele yol açtı.

Hindistan'ın kuzeyinde, bir buzulun bir barajı yıkıp, büyük bir seli tetiklemesi sonucu 150 dolayında kişinin ölmüş olmasından korkuluyor.

Uttarakhand eyaletinde barajın yıkılması sonucu büyük sel suyu, bir vadi boyunca aktı.

Çevredeki köyler tahliye edildi ancak yetkililer 150 civarında kişinin ölmüş olmasından korkuyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, suyun vadide akışı ve büyük bir hasara yol açması görülüyor.

Yakındaki bir köyde yaşayan Sanjay Singh Rana, Reuters'a yaptığı açıklamada "Çok hızlı geldi, kimseyi uyaracak zaman yoktu" dedi.

https://twitter.com/ShivAroor/status/1358341973992558592?s=20

Başbakan Narendra Mori durumun izlendiğini söyledi ve Twitter'daki paylaşımında "Ülke oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor" dedi.

Hükümet, hava kuvvetlerinin de kurtarma operasyonu için hazırlandığını bildirdi.

- AFP
Bölgeye acil yardım görevlileri yollandı.

Onlarca köy tahlye edilirken, içinde insanların mahsur kaldığı bir tünele de ulaşılmaya çalışılıyor.

Uttarakhand eyalet yönetimi başkanı Trivendra Singh Rawat "Su seviyesi şu anda bir metre ama akış yavaşlıyor" dedi.

Bu arada komşu Uttar Pradesh eyaletinde de nehir kıyılarında yaşayanlara sel uyarısı yapıldı.

Batı Himalayalar'daki Uttarakhand eyaletinde sık sık birden ortaya çıkan sel ve toprak kayması felaketleri yaşanıyor.

Bölgede Haziran 2013'te yoğun Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketlerinde 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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