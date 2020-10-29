Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 517 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 120 bin 527'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 49 bin 881 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 40 bin 203’e çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 315 bin 989 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 24'ü yurt dışı kaynaklı 47 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 23 vakanın tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde saptandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 915'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 943 kişi iyileşti, 338 kişinin de tedavisi sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 125 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı yeniden 100'ün üzerine çıktı.

Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 106 olduğu ülkede, bu vakalardan 36’sı başkent Seul'de ve 52'si Gyeonggi'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 26 bin 271'e çıktığı ülkede, Kovid-19 tespit edilen 24 bin 168 kişi iyileşti.

Son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 462 kişi hayatını kaybetti.