Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 550 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 121'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 47 bin 905 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 683 bin 916'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 66 bin 501 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı tek vaka Tientsin kentinde saptanırken, yurt dışı kaynaklı vakalar, Şanghay, Siçuan, Şensi, Tientsin, İç Moğolistan, Fujian ve Guangdong'da belirlendi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 299'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 252 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128'i yurt içi kaynaklı, 143 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı yine 100'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 27 bin 942'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybeden olmadı.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 487 kişi yaşamını yitirdi.