Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 442 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 142 bin 628'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 30 bin 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 826 bin 775'e çıktı, şimdiye kadar 9 milyon 324 bin 328 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 950 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 41 bin 736'ya çıktı, 31 bin 493 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 6 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 578'e çıktı.

Ülkede, son 24 saate tespit edilen 950 vakanın, salgının başlangıcından buyana en yüksek günlük vaka olduğu ve bunların yaklaşık 680'inin başkent Seul ve çevresinde görüldüğü açıklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ekonomiye zarar veren önlemlere rağmen salgını kontrol altına alamadıkları için özür diledi.

Moon, aşı ve tedavinin devreye alınmasından önceki son krizini yaşadığını söyleyerek ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 701'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 774 kişi iyileşti.