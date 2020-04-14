Hindistan'da 1.3 milyar kişi için karantina uygulaması uzatıldı - Haberler

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1.3 milyar kişinin yaşadığı Hindistan'da koronavirüs vakalarının 10 bini geçmesi üzerine ülke çapında uygulanan karantina uygulaması 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Mart sonundan bu yana karantina uygulanan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımız tecrit altında kalmak zorunda. Koronavirüsü her koşulda kontrol altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

Modi, 20 Nisan'dan sonra koronavirüsle mücadelenin yeniden değerlendirileceğini ve bazı istisnai hizmetler için kısıtlamaların gevşetilebileceğini söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla detay vermedi.

Şu anda Hindistan'da tüm ticari faaliyetler askıya alınmış durumda. Ülkede sadece marketler ve eczanelerin çalışmasına izin veriliyor. E-ticaret şirketlerinin bile sadece gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin teslimatını yapmasına izin veriliyor.

Başbakan Modi, Mart sonunda beklenmedik şekilde ülke çapında karantina ilan ettiği zamanda Hindistan'da tespit edilen 500 koronavirüs vakası vardı. Uzmanlar karantina uygulamasının uzaması durumunda ekonomik durumun kötüleşebileceği ve işsizlik oranlarının artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.