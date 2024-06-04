Hindistan'da 6 hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayım işlemi başladı

Hindistan Seçim Kurulu, internet sayfasından canlı olarak aktardığı seçim verilerinin paylaşımına yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı.

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da yarış, Başbakan Narendra Modi’nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) ile 30'dan fazla muhalefet partisinin birleşerek kurduğu "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) arasında geçiyor.

AA'nın haberine göre; tüm seçim çıkış anketlerine göre, BJP açık ara önde olsa da başbakan olarak üçüncü döneminin peşinde olan Modi'nin daha iddialı bir hedefi bulunuyor, BJP liderliğindeki NDA'nın en az 400 sandalye kazanması.