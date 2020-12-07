Hindistan'da aranan dört direnişçi liderinin Çin'de eğitim gördüğü iddiası

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AA

NDTV'nin haberine göre, Hint istihbarat yetkilileri, Başbakan Narendra Modi hükümetini, Çin'in son aylarda Hindistan'ın Myanmar sınırında son aylarda saldırılarını artıran direnişçi gruplara yardımı konusunda uyardı.

Haberde Hindistan'da en fazla arananlar listesinde bulunan dört direnişçi liderinin ekim ayı ortasında eğitim ve silahlanma amacıyla Çin'in Kunming kentinde bulunduğu belirtildi.

Hint yetkililer, aralarında Hindistan-Myanmar sınırındaki bir bölgede bağımsızlık için silahlı eylemler düzenleyen üç etnik Naga direnişçisinin yer aldığı grubun, emekli ve görevdeki Çinli askerlerinin yanı sıra diğer aracı kişilerle görüştüğünü öne sürdü.

Yetkililer, Myanmar'da faaliyet gösteren Birleşik Wa Eyalet Ordusu ve Arakan Ordusu dahil silahlı örgütlerin, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki direnişçi gruplara sığınak ve silah sağlayarak Pekin yönetiminin vekilleri gibi hareket ettiklerini de savundu.

Çin'in Hindistan'daki direnişçi gruplara yardım ettiği iddiasının, iki ülke arasında Ladakh bölgesinde yaşanandan sonra yeni bir gerilime yol açtığı ifade ediliyor.

-Çin iddiayı yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'a karşı silahlı grupların desteklendiği iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in her zaman silah ihracatına karşı ihtiyatlı bir tutum sergilediğini belirterek "Sadece egemen devletlerle iş birliği içinde askeri ticaret yapıyoruz, devlet dışı aktörlere silah satmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.