Hindistan'da Sağlık ve Aile Refahı Bakan Yardımcısı Ashwini Kumar Choubey, ülkede Akut Ensefalit Sendromu nedeniyle 18 Temmuz'a kadar 214 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA'nın NDTV kanalı kaynaklı haberine göre; Ulusal Sağlık Misyonundan yapılan açıklamaya göre de Assam eyaletinin çeşitli bölgelerinde görülen Japon ensefaliti (beyin iltihabı) salgınında bu ayın başından itibaren 110 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, rapor edilen Japon ensefaliti vakası da 477'ye çıktı. Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi yaşamını yitirmişti. Culex türü sivrisineklerin taşıdığı Japon ensefaliti virüsünün bulaştığı kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor.

Beyin iltihabı, ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Hindistan'da nem ve sıcaklığın yüksek seviyelere çıktığı muson mevsiminde sivrisinek ısırmasıyla sıtma, tifo ve beyin iltihabı gibi hastalıklar yayılıyor ve salgına dönüşüyor.

Bihar eyaletinde de haziran ayından itibaren görülen akut beyin iltihabı salgınında 872 vaka rapor edilmiş, çoğunluğu çocuk 176 kişi hayatını kaybetmişti.