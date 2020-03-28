Hint basınındaki haberlere göre, Yeni Delhi'deki Anand Vihar Eyaletlerarası Otobüs Terminali'nde çoğu göçmen işçi on binlerce kişi, Delhi ve Uttar Pradeş hükümetleri tarafından kendileri için ayarlanan otobüslerle memleketlerine dönmeyi bekliyor.

Eski Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) lideri Rahul Gandi, Twitter'dan binlerce kişinin bir arada beklediği görüntüleri etiketleyerek yaptığı açıklamada, hükümetin böyle bir durumun oluşmasını önceden hesaplamayıp herhangi bir plan hazırlamadığını, bunun utanç verici olduğunu savundu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi de salgının daha fazla kişiye bulaşmaması için sosyal mesafenin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, on binlerce kişinin bu şekilde bir arada beklemesinin Kovid-19'un yayılmasına zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kullanıcılar, bu kişilerin salgını gidecekleri bölgelere taşıyacakları gerekçesiyle endişelerini paylaştı.

Başbakan Narendra Modi, 24 Mart'ta salgının önlenmesi amacıyla 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Hindistan'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.

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