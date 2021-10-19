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Hindistan'da bir çift, Kerala'daki sel sebebiyle düğünlerine tencereyle yelken açtı

Hindistan'da bir çift, güneydeki Kerala eyaletinde süren şiddetli yağışlar sonucu sular altında kalan sokakları geçebilmek için düğünlerine büyük bir tencerenin içinde gitti

Hindistan'da bir çift, Kerala'daki sel sebebiyle düğünlerine tencereyle yelken açtı
Hayal bile edemezlerdi... Tencereye binip gittler!
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AA

Hindistan'da Akash ve Aishwarya çiftinin, Kerala eyaletindeki Thalavady köyünde gerçekleşecek düğünlerini kaçırmamak için sel basan bölgede büyük bir tencere içinde seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre her ikisi de sağlık çalışanı olan ikili, kısmen sular altında kalan ve düğün törenini gerçekleştirmeyi kabul eden Thalavady'deki küçük tapınağa, başka bir yerel tapınaktan ödünç aldıkları alüminyum tencere içinde ulaştı.

"HAYAL ETMEDİĞİMİZ BİR DÜĞÜNE DÖNÜŞTÜ"

Gelin Aishwarya, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü" dedi.

Çift, başlangıçta sınırlı sayıda aile üyesiyle küçük bir etkinlik planladıklarını ancak görüntülerin internette yayımlanmasının ardından gelen ilginin, özel günlerini başkalarıyla paylaşmış gibi hissetmelerine neden olduğunu söyledi.

Düğün tarihleri için ayarlamalar yaptıklarını dile getiren Akash, işten tekrar ne zaman izin alabileceklerini bilmedikleri için merasimi ertelemek istemediklerini belirtti.

Akash, "Tencere kısa sürede mevcut olan tek seçenekti" ifadesini kullandı.

Eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısının 35'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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