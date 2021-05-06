Çarpım tablosundan sınıfta kalınca... Düğünde ilginç olay! 0:00 / 0:00

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'e bağlı Mahoba kentinde çarpım tablosunu bilemeyen damat, düğün öncesi terk edildi. Gelin, damadın iki sayısının katlarını okuyamadığını öğrenince düğünü iptal etti.

Tribune India'nın haberine göre damat, geleneksel törenle cumartesi günü nikah salonuna vardı. Fakat damadın eğitim düzeyinden şüphelenen gelin, konukların önünde damada çarpım tablosu sorusu sordu.

"DAMADIN AİLESİ BİZİ ALDATTI"

Bunun üzerine gelin, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyleyerek düğünü terk etti.

Aile üyeleri gelini gelinin fikrini değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Gelinin kuzeni Tribune India'ya yaptığı açıklamada, "Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı" dedi.

Öte yandan yaşananlardan sonra ailenin uzlaşmaya vardığı ve düğün hediyelerini iade etmeyi kabul ettikleri belirtildi.