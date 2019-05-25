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Hindistan'da çıkan yangında çoğu öğrenci en az 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat kentinde bir iş hanında çıkan yangında çoğu öğrenci en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Hindistan'da çıkan yangında çoğu öğrenci en az 18 kişi hayatını kaybetti
- AFP

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat kentinde bir iş hanında çıkan yangında çoğu öğrenci en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan kaynaklı haber ajansları, ölenlerin çoğunun handaki bir derslikte eğitim gören öğrenciler olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade ediyor.

PTI haber ajansı, yetkilileri kaynak göstererek yangının binanın üçüncü ve dördüncü katlarında çıktığını bildirdi.

Haber kanallarında olayla ilgili yayınlanan videolarda birçok öğrencinin binanın pencerelerinden atladığı görülüyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gittiği belirtiliyor.

Polis memuru Praveen Chaudhary, AP haber ajansına yaptığı açıklamada 10'u aşkın öğrencinin yanık nedeniyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Başbakan Narendra Modi, olayla ilgili Twitter'da paylaştığı bir mesajda ailelerin üzüntülerini paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediğini belirtti.

NNI haber ajansı ise, bölgeden sorumlu bakanın olayla ilgili bir soruşturma başlatılması emri verdiğini ve ölen çocukların ailelerine para yardımında bulunulacağını açıkladığını duyurdu.

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