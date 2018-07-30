Hindistan'da çoğu Müslüman 4 milyon kişi vatandaşlığını kaybedebilir

Hasitun Nissa ve ailesi Hindistan vatandaşlığını kaybetme riski bulunan milyonlarca kişiden biri.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde dört milyon kişinin vatandaşlıktan atılmasına yol açabilecek bir liste yayımlandı.

Ulusal Vatandaş Sicil Kurumu (NRC) listesinde, eyalete Doğu ve Batı Pakistan arasındaki savaşın çıktığı 24 Mart 1971 itibariyle eyalete geldiğini kanıtlayabilenlerin isimleri yer alıyor.

Bu da liste dışında kalan yaklaşık 4 milyon kişinin vatandaşlıktan çıkarılabileceği endişesi yaratıyor.

Hindistan listenin Bangladeşli yasa dışı göçmenlerin tespit edilmesi için yapıldığını açıkladı.

Ancak listeyle, Assam'daki etnik azınlıklara karşı bir cadı avı başlatabileceği korkusu belirdi.

Liste yüzünden başlayan herkese açık, uzun temyiz sürecinin milyonlarca ailenin vatandaşlık durumlarıyla ilgili nihai bir karar alınana dek arafta kalması anlamına geliyor.

Olası şiddet olaylarından kaygılanan yetkililer, hiç kimsenin derhal sınır dışı edilmeyeceğini ifade etti.

'Amaçları katliam'

Bangladeş, 24 Haziran 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuştu.

Bağımsızlık ilanı, on binlerce kişinin komşu Hindistan'a kaçmasına neden olan bir savaşı başlatmıştı.

Dolayısıyla Hindistan hükümeti savaşın başlamasından önce bölgeye geçenleri yasal vatandaş olarak kabul ediyor.

Dönemin Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi'nin 1985'te imzaladığı Assam Anlaşmasına göre eyalete 24 Mart 1971'den önce geldiğini kanıtlayamayan herkes seçim kütüğünden silinip sınır dışı edilecek.

Liste dışında bırakılan dört milyon kişinin vatandaşlıkları net değil.

Ulusal Vatandaş Sicil Kurumu NRC'nin Hindu milliyetçiler ve Assamlı sertlik yanlıları tarafından Assam eyaletinde yaşayan çoğu Müslüman olan Bengallilere karşı saldırı için kullanıldığını söyleyenler var.

Çoğu Bangalli, Bramaputra Nehri kıyısındaki bataklık alanlarda yaşıyor ve su seviyesi yükseldikçe yer değiştiriyor. Çoğunun herhangi bir belgesi yok ve olanlarınki de sıklıkla yanlış bilgiler içeriyor.

Yetkililer, Bagladeşli kaçak köçmenlerin yerel Bengalliler'in arasına sahte belgelerle karıştığını ve bunları tespit etmenin tek yolunun kapsamlı bir inceleme olduğunu savunuyor.

Ancak Bengalli eylemci Nasrul Ali Ahmed NRC'nin amacının çok farklı olduğunu söylüyor ve "Katliam yapmak için bahaneyle komplo kuruyorlar. Açık açık Müslümanlar'dan kurtulmaktan bahsediyorlar, Myanmar'da Arakan Müslümanları'nın başına gelenler, burada da bizim başımıza gelebilir" diyor.

'Araya giren kaçaklar'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümeti böyle bir kıyaslama yapılmasını reddediyor ve Yüksek Mahkeme tarafından denetlenen NRC'nin siyasi olmayan bir görev yerine getirdiğini söylüyor.

İnsan hakları kuruluşlarının kaygılarını dile getirmesinin ardından NRC'nin Müdürü Prateek Hajela, yasalara göre vatandaşlık durumunun belirlenirken "dil ya da din ayrımı yapılamayacağını" vurgulayan yazılı bir açıklama yayımladı.

Diğer yandan Başbakan Modi, Hindu Bangladeşli göçmenleri tercih ettiğini çoğu zaman açıkça dile getirdi ve bu insanların Hindistan tarafından kucaklanması gerektiğini vurguladı.

Modi 2014'te "araya giren kaçakların" sınır dışı edilmesi gerektiğini söylemişti.

Eylemciler, listenin katliam yapma amacı güttüğünden korkuyor.

Reklam filmi gerginliği büyüttü

Modi'nin Pharatiya Janata Partisi (BJQ) Hindu göçmenlerin haklarını koruyan bir yasal değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

NRC'nin Facebook'ta yayımladığı reklam filmi ise gerginliği azaltmak yerine daha da yükseltti.

Reklam filminde kullanılan, genç bir kadının söylediği şarkıda "Yabancı düşmanı yenmek için, cesurca anavatanı savunmak için yeni bir devrim geliyor. " deniyor.

Assam Eyaleti'nin Adalet Bakanı ve BJP üyesi Siddharta Bhattacharya da vatandaşlık alamayanların kaderiyle ilgili çok net konuştu.

Bchattcharya, "Herkese vatandaşlıklarını kanıtlama hakkı verilecek. Ancak başaramazlarsa, yasal süreç işleyecek" dedi.

Bhattacharya böylece vatandaşlıklarını kanıtlayamayanların ülkeden sınır dışı edileceğini anlatmaya çalıştı.

Dört milyon kişi sınırdışı edilme riskiyle karşı karşıya

Şu anda kararın, seçim öncesi BJP'ye Hindu desteği almak için yapılan bir hamleden daha fazlası olmadığı düşünülüyor.

Sınır dışı işlemleri için herhangi bir hazırlık yapılmadı.

Arakan Müslümanları krizinin ağırlığını omuzlarında taşıyan Bangladeş ise yeni bir mülteci dalgası fikrine sıcak bakmıyor.

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