SON DAKİKA: Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Hindistan'da vaka sayılarında yeni rekor! 0:00 / 0:00

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 801 bin 785'e ulaştı.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Bundan önceki en yüksek artış 4 Nisan'da 103 bin 558 vakayla kaydedilmişti.

BİR GÜNDE 630 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte 630 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 166 bin 177'ye yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 11 milyon 792 bin 135'e ulaştığı ülkede, 135 bin 926 kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

MAHARAŞTRA VE DELHİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısına yakını (55 bin 469 vaka) Maharaştra eyaletinde görüldü. Eyalette hafta sonları ve hafta içi yerel saatle 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresinde 5 bin 100 yeni vaka tespit edilirken, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor.

24 SAATTE 3 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 milyon 337 bin 601 doz aşı yapıldığını bildirdi. Böylece ülkede uygulanan aşı sayısı 87 milyon 77 bin 474'e ulaştı.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.