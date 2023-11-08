Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam neredeyse durdu: DSÖ sınırının 30 kat üzerinde

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İNSANLAR GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMIYOR VE OKULLAR KAPATILDI

Yetkililer şehirde benzin ya da dizel yakıt kullanan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin vermiyor ve 240 dolarlık para cezası kesiyor. Ayrıca şehrin her bir yanında su fıskiyeleri ve duman önleyici sistemler yerleştirilmiş durumda. Çiftçiler atıkları yakmak yerine makine ile imha etme yöntemine geçmiş durumda.

Tüm yapılan çalışmalara rağmen Yeni Delhi'de hala hava kirliliği devam ediyor.