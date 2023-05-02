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Hindistan'da iç hatlarda uçuş rekoru: Bir günde 4,5 milyondan fazla kişi hava yoluyla seyahat etti

Hindistan'da yurt içi hava trafiği, 30 Nisan'da 4 milyon 650 bin yolcunun seyahat etmesiyle rekor seviyeye ulaştı. Bir günde ülke çapında 2 bin 978 uçuş yapıldı.

Hindistan'da iç hatlarda uçuş rekoru: Bir günde 4,5 milyondan fazla kişi hava yoluyla seyahat etti
BBC TÜRKÇE
Uzmanlar Hindistan'da pandeminin ardından seyahat eden sayısının arttığını söylüyorGetty Images

Hindistan'da yurt içi hava trafiği, 30 Nisan'da 4 milyon 650 bin yolcunun seyahat etmesiyle rekor seviyeye ulaştı. Bir günde ülke çapında 2 bin 978 uçuş yapıldı.

Havacılık Bakanı Jyotiraditya Scindia Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Covid sonrası hızla artan yurt içi yolcu trafiği, Hindistan'ın hızlı büyümesinin bir yansıması" dedi.

Hindistan ekonomisi pandemi sonrası hızla toparlandı. 2023'ün ilk üç ayında iç hatlarda 37,5 milyondan fazla yolcu seyahat etti.

Ülkenin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu rakam bir yıl öncesine göre yüzde 51,7'lik bir büyümeye işaret ediyor.

BBC'ye konuşan havacılık uzmanı Mark Martin, "Covid döneminde iki yıl boyunca hiç büyüme olmadı. Şu anda tanık olduğumuz, bastırılmış talebin yarattığı büyüme" dedi.

Martin'e göre pandemiden bu yana ilk kez hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında da önemli bir artış oldu.

Martin, Asya'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Hindistan'da harcanabilir gelir arttıkça, hava trafiğinin ülkenin GSYİH'sının (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) iki katı hızında büyüdüğünü söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından hazırlanan bir rapor, Hindistan'da yurt içi seyahatin pandemi öncesi seviyeye yaklaştığını ve Şubat 2019 seviyesinden yüzde 2,2 az olduğunu tespit ediyor.

Hindistan, yüzde 81,6 seviyesiyle ABD, Çin, Japonya, Avustralya ve Brezilya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında yolcu doluluk oranı (havayollarının doldurduğu koltuk yüzdesi) açısından da en büyük iç pazar.

Ancak yaşanan bu toparlanmaya rağmen, yüksek yakıt fiyatları, ABD doları karşısında değer kaybeden Hindistan rupisi ve uçuş izni verilmeyen uçaklar dahil olmak üzere bir dizi sorun nedeniyle sektör sıkıntı çekmeye devam ediyor.

IndiGo ve Go First gibi büyük Hint havayollarının 50'den fazla uçağına, motor yapımcısı Pratt & Whitney şirketinde yaşanan sorunlar nedeniyle birkaç aydır uçuş izni verilmiyor.

Martin, "Hava yolları bu yüzden milyarlarca dolar kaybediyor. En az 150 yeni uçağın eklenmesine ihtiyaç var" diyor.

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