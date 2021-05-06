Hindistan'da yüzlerce kadın koronayı hiçe saydı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, ülkede yüzlerce kadının koronavirüsü hiçe saydığı görüntüler şaşkınlık yarattı.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Başbakan Narendra Modi'nin de memleketi olan Navapura köyünde yüzlerce kadın sosyal mesafeye uymadı.

Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu tencereler ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kadınların tapınakta dua etmenin Covid-19’dan kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi. Yürüyüşe ait görüntüleri sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu.

Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 980 kişi hayatını kaybederken, 230 bin 168 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı, 21 milyonu aşkın kişi de virüs tespit edildi.