Hindistan'da kadınları tapınağa sokmak istemeyen 2200 kişi gözaltına alındı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme Sabarimala tapınağına kadınlara giriş yasağını kaldırdıktan sonra protestolar başladı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde Hindu tapınağı Sabarimala'ya kadınları sokmak istemeyen 2 binden fazla gösterici gözaltına alındı.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin kadınların tapınağa girmesini engelleyen yasağı kadırmasının ardından, geçen hafta yüzlerce kişi ibadet etmek isteyen kadınları darp ederek durdurmuştu.

Eyaletin farklı yerlerinde göstericilere barış çağrısı yapan polis 2200 kişiyi gözaltına aldı.

Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından biri sayılan Sabarimala'ya adet görme yaşındaki kadınlar "kirli" oldukları gerekçesiyle alınmıyordu.

BBC'ye konuşan üst düzey bir polis yetkilisi kadın ve erkeklerden oluşan göstericilerin isyan çıkarma ve izinsiz gösteri gerekçeleriyle gözaltına alındığını söyledi.

Yetkili "Kadınların tapınağa girmesini engelleyen ve mahkeme kararını şiddet göstererek protesto eden kişileri gözaltına aldık. Umarız bu, tapınak Kasım'da yeniden açıldığında caydırıcı olur" dedi.

Tapınak yıl içinde çok kısa dönemler için açılıyor.

Büyük çaplı protestolar nedeniyle tapınağa pek çok kadının girişi engellendi ve girmek isteyenler geri çevrildi.

Bekarlık yemini etmiş Ayyappa Tanrısı

Göstericiler mahkeme kararının Tanrı Ayyappa'nın buyruklarına ters düştüğünü savunuyor.

Karara karşı çıkanlar Sabarimala'ya kadınların girişinin sadece adet görmeyle ilgili olmadığını Tanrı'nın hacılıkla ilgili açık emirlerine uyulması gerektiğini savunuyor.

Tapınağın mitolojisine göre Ayyappa Tanrısı bekarlık yemini etmiş bir Tanrı ve bu yüzden kadınların girişine izin verilmiyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı üstüne tapınak geçen hafta kapılarını kadınlara açmıştı ama göstericiler nedeniyle kadınların girişi engellendi.

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