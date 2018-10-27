SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Hindistan'da kadınları tapınağa sokmak istemeyen 2200 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde Hindu tapınağı Sabarimala'ya kadınları sokmak istemeyen 2200 gösterici gözaltına alındı. Yüksek Mahkeme'nin kadınların tapınağa girmesini engelleyen yasağı kadırmasının ardından, geçen hafta yüzlerce kişi ibadet etmek isteyen kadınları darp ederek durdurmuştu.

27.10.2018 - 13:48 | Güncelleme:
- Getty Images
Hindistan'da Yüksek Mahkeme Sabarimala tapınağına kadınlara giriş yasağını kaldırdıktan sonra protestolar başladı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde Hindu tapınağı Sabarimala'ya kadınları sokmak istemeyen 2 binden fazla gösterici gözaltına alındı.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin kadınların tapınağa girmesini engelleyen yasağı kadırmasının ardından, geçen hafta yüzlerce kişi ibadet etmek isteyen kadınları darp ederek durdurmuştu.

Eyaletin farklı yerlerinde göstericilere barış çağrısı yapan polis 2200 kişiyi gözaltına aldı.

Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından biri sayılan Sabarimala'ya adet görme yaşındaki kadınlar "kirli" oldukları gerekçesiyle alınmıyordu.

BBC'ye konuşan üst düzey bir polis yetkilisi kadın ve erkeklerden oluşan göstericilerin isyan çıkarma ve izinsiz gösteri gerekçeleriyle gözaltına alındığını söyledi.

Yetkili "Kadınların tapınağa girmesini engelleyen ve mahkeme kararını şiddet göstererek protesto eden kişileri gözaltına aldık. Umarız bu, tapınak Kasım'da yeniden açıldığında caydırıcı olur" dedi.

Tapınak yıl içinde çok kısa dönemler için açılıyor.

- AFP

Büyük çaplı protestolar nedeniyle tapınağa pek çok kadının girişi engellendi ve girmek isteyenler geri çevrildi.

Bekarlık yemini etmiş Ayyappa Tanrısı

Göstericiler mahkeme kararının Tanrı Ayyappa'nın buyruklarına ters düştüğünü savunuyor.

Karara karşı çıkanlar Sabarimala'ya kadınların girişinin sadece adet görmeyle ilgili olmadığını Tanrı'nın hacılıkla ilgili açık emirlerine uyulması gerektiğini savunuyor.

Tapınağın mitolojisine göre Ayyappa Tanrısı bekarlık yemini etmiş bir Tanrı ve bu yüzden kadınların girişine izin verilmiyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı üstüne tapınak geçen hafta kapılarını kadınlara açmıştı ama göstericiler nedeniyle kadınların girişi engellendi.

  • Hindistan kadınlara tapınak yasağını kaldırdı
  • Hindistan'da tapınağa girmek isteyen kadınlar darp edilerek engellendi
  • Hindistan'da zina suç olmaktan çıkarıldı: 'Koca, kadının efendisi değildir'
  • Hindistan'da eşcinsel ilişki suç olmaktan çıkarıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: Kaçıkçı cinayeti zanlıları Suudi Arabistan'da yargılanacak
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: Kaçıkçı cinayeti zanlıları Suudi Arabistan'da yargılanacak
Hindistan'da kadınları tapınağa sokmak istemeyen 2200 kişi gözaltına alındı
Hindistan'da kadınları tapınağa sokmak istemeyen 2200 kişi gözaltına alındı
Trump karşıtlarına yeni şüpheli paketler gönderildi
Trump karşıtlarına yeni şüpheli paketler gönderildi
Suriye zirvesinin gündemi: İdlib mutabakatı ve Suriye'de siyasi süreç
Suriye zirvesinin gündemi: İdlib mutabakatı ve Suriye'de siyasi süreç
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü
Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X