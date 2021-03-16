Hindistan'da kamu bankası çalışanları hükümetin özelleştirme kararına karşı greve gitti

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Ülke basınındaki haberlere göre, Bankalar Sendikası Birleşik Forumu (UFBU) çatısı altındaki 9 sendikanın çağrısı üzerine yapılan greve 1 milyon kamu bankası çalışanı katılıyor.

Hindistan genelinde, hükümetin kamu bankalarını özelleştirme kararına karşı dün başlayan grevde nakit çekme, para yatırma ve ticari işlemler gibi hizmetlerde aksamalar yaşandı.

Grev komitesinden Sanjiv Kumar Bandish, protestonun sadece banka çalışanlarının değil bütün vatandaşların yararına olduğunu belirterek, özel bankaların ülkenin çıkarına olmadığını söyledi.

Ülkede banka birlikleri dışında dört genel sigorta şirketindeki tüm sendikaların da 17 Mart'ta greve gitmesi bekleniyor.