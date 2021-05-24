Hindistan'da can kaybı 300 bini aştı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 300 bini aştı! - Haberler
ABONE OL

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 300 bini aştı!

Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede salgının başından bu yana hayatını can kaybı 303 bin 751’i aştı.

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 300 bini aştı! - Haberler
Hindistan'da can kaybı 300 bini aştı!
0:00 / 0:00
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 303 bin 720'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 222 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 26 milyon 752 bin 447'ye yükseldi.

Böylelikle Hindistan'da 15 Nisan'dan bu yana günlük en düşük vaka sayısı kaydedildi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 6 günde 300 binin altına indi.

HİNDİSTAN'IN BÜYÜK KENTLERİNDE SALGIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 1649 olarak kayıtlara geçti. 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülen yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise son 24 saatte 1427 yeni vaka kaydedildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nobel Barış Ödüllü Myanmar lideri Aung San Su Çii duruşmaya çıkacak
DÜNYAMyanmar'ın darbeyle devrilen lideri duruşmaya çıkacak
Tartışmalı Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'da yaşlı nüfus aşılanıyor
DÜNYAJaponya aşılamayı hızlandırıyor
SON DAKİKA: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde devam ediyor
DÜNYAKolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde!
SON DAKİKA: Kongo'da yanardağ patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi göç etti!
DÜNYAKongo'da yanardağ patlaması: Binlerce kişi göç etti!
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan hac kararları
DÜNYASuudi Arabistan'dan hac kararları
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın düğün tarihi belli oldu - Haberler
DÜNYAJohnson'ın düğün tarihi belli oldu
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 7 Filistinli yaralandı
DÜNYABatı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ...
İngiltere'de siyahi hakları savunucusu kadın başından silahla vuruldu
DÜNYAİngiltere'de siyahi hakları savunucusu kadına silahlı ...
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlamasında 15 kişi öldü
DÜNYAKongo DC'deki yanardağ patlamasında 15 kişi öldü
AB ve NATO, Belarus'a "yolcu uçağını zorla indirdiği" suçlamasıyla tepki gösterdi
DÜNYAAB ve NATO'dan, Belarus'a tepki