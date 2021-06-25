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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor!
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Hindistan'da koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalıyor. Son 24 saatte 51 bin 667 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, 64 bini aşkın hasta iyileşti

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor!
Hindistan'da vaka sayılarında düşüş sürüyor!
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AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 51 bin 667 yeni vaka tespit edilirken 1358 kişi öldü, 64 bin 527 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı, 612 bin 868'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 128 bin 267 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,66'ya ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 134 bin 445'e, can kaybı sayısı 393 bin 310'a çıktı.

UYGULANAN AŞI DOZU 307 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 307 milyon 948 bin 744 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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