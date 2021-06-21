Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 256 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı son 88 günün en düşük seviyesine geriledi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 935 bin 221'e, can kaybı sayısı 388 bin 135'e çıktı.

- İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 190 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede iyileşme oranının yüzde 96,36'ya çıktığı kaydedildi.

- Uygulanan aşı dozu 280 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 280 milyon 26 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.