Hindistan'da son 24 saatte 1680 Kovid-19 vakası görüldü

AA

Hindistan'da son 24 saatte 1680 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, bu sayı 19 Nisan'dan bu yana bir gün içerisinde görülen en yüksek rakam oldu.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1680 artışla 23 bin 502'ye yükselirken, salgın sebebiyle 722 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da vakaların en çok görüldüğü yer olan Maharaştra eyaletinde bir günde 778 vaka tespit edildi. Maharaştra'da Kovid-19 vakası 6 bin 430'a yükselirken, salgın sebebiyle 283 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletin başkenti Mumbai’deki Asya'nın en büyük gecekondu bölgesi Dharavi'de vakaların artması ise endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen ve 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı, 20 Mayıs'ta kısmen hafifletilmişti.

Ülkede, 18 Nisan'da bir günde 2 bin 13 vaka görülmüştü.