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Hindistan'da yeraltı suyu krizi ülke tarımını tehdit ediyor

Hindistan'da yüz milyonlarca kişinin, hayati önem taşıyan su kaynaklarının aşırı kullanımı nedeniyle tarıma dayalı geçim kaynağı açısından ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hindistan'da yeraltı suyu krizi ülke tarımını tehdit ediyor
AA

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar yeraltı su kaynaklarının kullanımının, ülkenin yıllık ekili tahıl arazisinin yüzde 44'ünü oluşturan, kış mevsiminde elde edilen hasadın üzerindeki etkisini ölçmek için uydu görüntülerini ve nüfus sayım verilerini inceledi.

Araştırmada 1,3 milyar nüfusun yarısından fazlasının geçim kaynağının tarıma dayandığı Hindistan'da su kaynaklarının yüzde 40'ını oluşturan yeraltı sularının yıllardır tükendiğine dikkat çekildi.

Hindistan'da kış tarımının, muson yağmurlarından yararlanabilecek diğer mevsimlerin aksine, büyük ölçüde yeraltı suyuna dayandığı hatırlatılan çalışmada yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanımının, ülkenin bazı bölgelerinde 2025'e kadar kış hasatlarının büyük ölçüde düşmesine neden olabileceği vurgulandı.

Araştırmacılar, kaynakların azaldığı bölgelerdeki çiftçilerin yeraltı sularına tüm erişimi kaybetmeleri ve bu sulama suyunun yerine başkasının gelmemesi durumunda, kış hasadının ülke çapında yüzde 20 ve en şiddetli etkilenen bölgelerde ise yüzde 68 azalabileceği saptandı.

Çalışmada yetkililerin harekete geçmesi ve alternatif sulama seçeneklerini benimsemesi durumunda zararın hafifletilebileceği belirtildi.

Michigan Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölümünden araştırmanın yazarı Meha Jain, şimdiye kadar yürütülen çalışmalarda, Hindistan'da yeraltı su kaynaklarının azalmasına işaret edildiğini belirterek, bu çalışmayla kaynakların azalmasının tarımsal üretim üzerindeki etkilerine yoğunlaşıldığını kaydetti.

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