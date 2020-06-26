Hindistan'da yıldırım felaketi: 116 ölü

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Hindistan’ın farklı bölgelerinde gök görültülü sağanak sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi yaşamını yitirdi.

India Today gazetesinin haberine göre Bihar eyaleti yerel hükümeti, Bihar eyaletinin farklı bölgelerinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle 92 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Uttar Pradesh eyaleti yerel hükümeti, yıldırımların isabeti etmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybettiğini, 12 kişi yaralandığını açıkladı. Sağanağın etkisiyle bölgede çok sayıda bina da hasar gördü.

Diğer yandan Başbakan Narendra Modi, ölenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Bihar eyaletinde, Temmuz 2019'da şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan´ın Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde meydana gelen yıldırım çarpmaları sonucu 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.