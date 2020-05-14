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Hindistan'da yol kazalarında 14 göçmen işçi öldü

Hindistan'da meydana gelen 2 ayrı yol kazasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle büyük şehirlerden köylerine geri dönmeye çalışan 14 göçmen işçinin öldüğü, 50'sinin de yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da yol kazalarında 14 göçmen işçi öldü
AA

Emniyet yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar şehri yakınlarındaki Delhi-Saharanpur otoyolu boyunca yürüyen 6 işçinin bir otobüsün altında kalarak can verdiğini ve kazada diğer 5 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Polis memuru Anil Kapavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin Kovid-19 salgını nedeniyle çalıştıkları fabrikanın kapatılmasının ardından Pencap eyaletinden Bihar eyaletindeki köylerine doğru gittiğini söyledi.

Kapavan, otobüs şoförünün kaza mahallinde tutuklandığını ifade etti.

- Kamyon ile otobüs çarpıştı

Yetkililer, Madhya Pradeş eyaletinde meydana gelen diğer kazada, bir kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 8 işçinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Polis memuru T. S. Baghel, AA muhabirine, kamyondaki işçilerin, Maharashtra eyaletinden Uttar Pradeş'teki köylerine gitmekte olduğunu söyledi.

Baghel, "Tüm işçiler, Mumbai'den gelerek, Uttar Pradeş'in Unnao ve Raebareli bölgelerindeki köylere gidiyordu." dedi.

Başka bir yetkili, diğer ulaşım araçlarının bulunmaması nedeniyle işçilerin her birinin, kamyon şoförüne 3 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 40 dolar) ödediği bilgisini paylaştı.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle toplu ulaşımın olmaması, göçmen işçileri yollara düşürmüştü.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için ayarlanan tren veya otobüs seferleri yetersiz kalmıştı.

Hindistan'daki sokağa çıkma yasağı sebebiyle farklı eyaletlerde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen göçmen işçiler, yetkililerden memleketlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederek gösteriler düzenlemişti.

Ülkede, şimdiye kadar 78 bin 810 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 2 bin 564 kişi yaşamını yitirdi.

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