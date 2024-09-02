Hindistan'da yüksek rakımda seyahat eden bisikletçi oksijen yetersizliğinden öldü Hindistan'ın 3 bin metrenin üzerinde irtifaya sahip bölgesi Ladakh'ta yolculuk yapan bir bisikletçi, oksijen yetersizliği yüzünden hayatını kaybetti. Turistlere yüksek rakım nedeniyle en az 3 gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor

Anadolu Ajansı Giriş: 02.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:27 facebook

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