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        Haberler Dünya Hindistan'da yüksek rakımda seyahat eden bisikletçi oksijen yetersizliğinden öldü | Dış Haberler

        Hindistan'da yüksek rakımda seyahat eden bisikletçi oksijen yetersizliğinden öldü

        Hindistan'ın 3 bin metrenin üzerinde irtifaya sahip bölgesi Ladakh'ta yolculuk yapan bir bisikletçi, oksijen yetersizliği yüzünden hayatını kaybetti. Turistlere yüksek rakım nedeniyle en az 3 gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:27
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        Hindistan'da bisikletçi yüksek rakımda öldü
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        Hindistan’da 3 bin metrenin üzerinde irtifaya sahip Ladakh bölgesinde tek başına seyahat eden amatör bisikletçi Chinmay Sharma, yüksek rakımdaki oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

        NDTV televizyonunun haberine göre, başkent Yeni Delhi’ye komşu Noida kentinde ikamet eden Sharma, bisikletiyle tek başına yolculuk yapmak için Ladakh’a bağlı Leh şehrine gitti.

        Birkaç gün bölgede seyahat ettikten sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan amatör bisikletçi Sharma'nın oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Çöl bölgesi olan Leh kentinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde.

        Turistlere yüksek rakım nedeniyle en az 3 gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #bisiklet
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