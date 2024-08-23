Hindistan'dan Modin'in Putin'e sarılmasına ilişkin eleştirilere cevap: "Kültürümüzün bir parçası"

Hint basınındaki haberlere göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Modi'nin Moskova ziyareti sırasında Putin ile sarılmasına verdiği tepkiye ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hindistan'da insanların birbirleriyle karşılaştığında kucaklaştığını belirten Jaishankar, "Bizim bölgemizde insanlar birbirleriyle görüştüklerinde kucaklaşırlar. Bu sizin kültürünüzün bir parçası olmayabilir ama bizim kültürümüzün bir parçasıdır." diye konuştu.

Jaishankar, Modi'nin liderlerle bir araya geldiğinde her zaman onlara sarıldığını ifade etti.