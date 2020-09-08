GRAFİKLİ - Hindistan, ekonomik darboğaz ile Kovid-19'u dizginlemek arasında tercihe zorlanıyor

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AA

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümetin salgını dizginlemek için 24 Mart'tan itibaren uygulamaya başladığı ve 30 Mayıs'a kadar süren genel sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri, ekonominin yüzde 23,9 küçülmesine ve yaklaşık 140 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açarken, haziran başından itibaren başlayan normalleşme süreci virüsün yayılma tablosunu değiştirdi.

Hindistan son üç aydaki artışlarla, günlük olarak dünyada en fazla vakanın ve virüse bağlı ölümün kaydedildiği ülke haline geldi.

- Karantinanın ekonomiye etkisi

Hindistan'da ilk Kovid-19 vakası 30 Ocak'ta tespit edildi, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart'ta oldu. Başbakan Narendra Modi önderliğindeki hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 24 Mart’ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Söz konusu yasak 25 Mart gece yarısından itibaren uygulandı.

Başlangıçta 3 hafta süreceği belirtilen sokağa çıkma yasağı uygulaması, vaka artışının sürmesi nedeniyle 14 Nisan'da, 3 Mayıs'ta ve 17 Mayıs'ta ikişer hafta süreyle uzatıldı. 30 Mayıs'ta ise yasağın bazı tecrit bölgeleriyle sınırlı olmak üzere 30 Haziran'a kadar kısmi olarak uygulanmasına karar verildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 15 Mart-30 Mayıs'ta, nüfusu 1,3 milyarı aşan ülke salgının yayılmasını önlemede büyük ölçüde başarılı oldu. Söz konusu dönemde Hindistan'daki virüs tablosu, ana yayılma alanları Çin, İran, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD'ye kıyasla daha sakin bir seyir izledi.

Ancak karantina tedbirlerinin ekonomiye etkisi olumsuz oldu. Hindistan İstatistik Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk üç ayında, yüzde 3,1'lik büyüme kaydeden gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH),tedbirlerin uygulandığı ikinci üç ayda yüzde 23,9 küçüldü. Bu, Hindistan ekonomisinin son 40 yılda kaydettiği ilk küçülme oldu.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe yüzde 50,3, imalatta yüzde 39,3, madencilikte yüzde 23,3 küçülme olurken, yalnızca tarımda yüzde 3,4'lük büyüme kaydedildi.

- 140 milyon kişi işsiz kaldı

Karantina başlamadan önce, 15 Mart'ta yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, karantina başlamasından sonraki bir ay içinde yüzde 26'ya çıktı. Karantina boyunca yaklaşık 140 milyon kişi işsiz kaldı.

Siyaset Araştırma Merkezi (CPR) verilerine göre, ekonomik etkinliklerin yavaşlaması ve istihdam kayıpları nedeniyle ülkedeki hanelerin yüzde 45'inin gelir düzeyi düştü.

- Karantina sonrası virüs tablosu

Genel sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve karantina tedbirlerinde gevşemeye gidilmesiyle bu kez ülkede Kovid-19 vakalarında hızlı bir artış görüldü.

6 Haziran'da 10 bini aşan günlük vaka sayısı, 10 Temmuz'da 25 binin, 30 Temmuz'da 50 binin, 7 Ağustos'ta 60 binin, 22 Ağustos'ta 70 binin, 2 Eylül'de 80 binin ve 5 Eylül’de 90 binin üzerine çıktı.

Hindistan, eylül başından bu yana günlük vaka sayılarında ve virüse bağlı ölümlerde dünyada birinci sırada yer alıyor.

- Günlük vaka sayısı Çin’deki toplam vaka sayısını aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Hindistan’da 2 Eylül’de tespit edilen 82 bin 860 yeni vaka, o güne dek "tek ülkede görülen en yüksek artış" olarak kayıtlara geçti.

Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da görülen 78 bin 619 vaka, "tek ülkede kaydedilen en yüksek günlük artış" olmuştu.

Ülkede yeni vaka sayısı 3 Eylül’de 84 bin 156'a ve 4 Eylül’de ise 87 bin 115'e ulaşarak art arda yeni "tepe noktalarını" gördü. 4 Eylül’de tek bir günde kaydedilen artış, Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de Aralık 2019'dan bu yana tespit edilen 85 bin 134 vakayı geride bıraktı.

Günlük vaka sayısı 5 Eylül’den itibaren 90 bini aşarak 5 Eylül’de 90 bin 600'e ve 6 Eylül’de 91 bin 723'e ulaştı.

- Vaka artış hızı, sonraki 8 ülkenin toplamından fazla

Ülke vaka artış hızı bakımından, onu izleyen 8 ülkenin toplamını aştı. Hindistan'da 7 Eylül’de vaka sayısı 75 binin üzerine çıkarken, ABD’de 25 bin, Brezilya’da 10 bin, Arjantin'de 9 bin, Peru'da 6 bin, Kolombiya'da 5 bin, Rusya’da 5 bin, Meksika'da 4 bin ve Fransa'da 4 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi.

- Toplam vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada

Öte yandan Hindistan, bu hızlı artış hızı neticesinde 6 Eylül’de toplam vaka sayısında Brezilya’yı geride bırakarak ABD’nin ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu.

8 Eylül itibarıyla toplam 6 milyon 485 bin 575 vakanın tespit edildiği ABD en fazla vaka görülen ülke olurken, Hindistan’da 4 milyon 280 bin 422 vakayla ikinci , Brezilya ise 4 milyon 147 bin 794 vakayla üçüncü sırada yer alıyor.

- Ölümlerdeki artış da dünyada ilk sırada

Öte yandan Hindistan'da virüse bağlı ölümlerin bilançosu da ağırlaşıyor. Günlük ölüm sayısı 1 Eylül’den bu yana 1000’in üzerinde seyreden Hindistan, 3 Eylül’den itibaren dünyada günlük olarak en fazla virüse bağlı ölümün görüldüğü ülke haline geldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 7 Eylül’de 1133 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede günlük ölüm sayısı, 22 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1100'ün üzerine çıktı.

Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada Kovid-19’a bağlı en fazla ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

- Henüz "tepe noktasını" görmedi

Öte yandan dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 20 ülke arasında Hindistan, günlük vaka sayının en yüksek seviyeye ulaştığı "tepe noktasını" görüp aşağı veya yatay seyre geçemeyen tek ülke durumunda.

Ülkede salgının başından bu yana vaka sayısı sürekli artıyor ve aşağı veya yatay yönlü seyre geçileceğine dair herhangi bir işaret görülmüyor.

Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ülkeler arasında son 3 günün vaka ortalaması, en çok vakanın görüldüğü günün yüzde 80’ini aşan tek ülke durumunda.

Hindistan’da son üç günün vaka sayılarının ortalaması, 6 Eylül’deki en yüksek artışın yaklaşık yüzde 93’ü düzeyinde. İstatistik biliminde, belirli bir artış dağılımının tepe noktasına yakınlığı hesaplamak için kullanılan bu yönteme göre ortalamanın tepe değere oranı azaldıkça yeni bir tepe noktasının ortaya çıkma olasılığının azalıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, Hindistan dışında ilk 20’deki hiçbir ülkede bu oran yüzde 80’inin üzerinde değil. Öte yandan Hindistan, salgından etkilenen 210 ülke ve bölge için en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan’da bugüne kadar 4 milyon 480 bin 422 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 72 bin 816 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 milyon 323 bin 950 kişi iyileşirken, halen 883 bin 656 hasta tedavi veya tıbbi gözetim altında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 27,5 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 896 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.