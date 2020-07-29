Hindistan, Fransız uçaklarının ilk 5’ini teslim aldı

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AA

NDTV kanalındaki habere göre, Rafale tipi 5 savaş uçağı Haryana eyaletindeki Ambala Hava Üssü'ne indi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rafale savaş uçaklarının Hindistan'ın askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına işaret ettiğini belirtti.

Singh, uçakların hava üssüne iniş yaptığına dair bir görseli de paylaştı.

Diğer uçakların teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından bu yana Pakistan'la ilişkileri gerilen ve diğer komşusu Çin'le de sınır sorunları yaşayan Hindistan, askeri kapasitesini güçlendirmek için adımlar atıyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 2 Temmuz'da, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla 5,2 milyar dolar değerinde 21 MiG-29, 12 Sukhoi Su-30 MKI savaş uçağı, füze sistemleri ve askeri ekipmanın satın alınmasını onaylamıştı.

- Rafale savaş uçakları tartışmalara konu oldu

Fransa ile Eylül 2016'da anlaşma yapıldığından bu yana söz konusu uçaklar Hindistan’da tartışma konusu olmayı sürdürdü.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC),kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunuyordu.

Modi hükümeti Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddediyordu.

Öte yandan, Fransız savunma şirketi Dassault tarafından üretilecek 36 savaş uçağının Hindistan'a 8,7 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor.