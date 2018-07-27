Hindistan Hava Yolları, business sınıfında tahtakurularının ısırdığı yolcularından özür diledi

Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak

Hindistan Hava Yolları (Air India), geçen hafta New York-Mumbai seferi sırasında business sınıfında tahtakurularının ısırdığı yolcularından özür diledi.

Air India, tahtakurusu istilasının sıcak havalardan kaynaklandığını açıkladı.

Şirket olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Air India'dan yapılan açıklamada, uçağın titiz bir şekilde ilaçlanacağı da belirtildi.

17 Temmuz'daki sefer sırasında tahtakuruları tarafından ısırılan yolcular, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bu fotoğraflardan birinde bir yolcunun kolunun ısırıklarla kaplı olduğu görülüyor.

https://twitter.com/saumshetty/status/1020295314878750721

3 yıl önce de Mumbai-Londra seferini yapan başka bir Air India uçağı, yolcuların bir sıçan görüp paniğe kapılmaları üzerine İran üzerindeyken geri dönmüştü.

10 milyar dolar borcu var

Hindistan'ın en büyük uluslararası havayolu şirketi Air India, ciddi bir borç krizi içinde.

Şirketin 10 milyar dolar civarında borcu olduğu belirtiliyor.

2007'den beri kâr edemeyen ve pazar payı giderek küçülen şirket, uçuş iptalleri ve hizmet kalitesinin düşük bulunması nedeniyle iyi bir imaja da sahip değil.

Hindistan hükümetinin Haziran 2017'de özelleştirme kararı aldığı şirkete alıcı çıkmamıştı.

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