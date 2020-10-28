Hindistan'ın Bihar eyaletinde Kovid-19 önlemleri eşliğinde seçim yapılıyor

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Ülkenin 122 milyon nüfusuyla en büyük üçüncü eyaleti olan Bihar'da seçmenler bugün sandık başına gitti.

Bihar'da 70 milyonu aşkın seçmen, 243 koltuklu yerel meclisin üyelerini belirleyecek.

Üç aşamada yapılacak seçimin ilk aşamasında 21 milyon seçmen oy kullanacak. Sonuçların 10 Kasım'da açıklanması planlanıyor.

Bihar'daki seçimin, Kovid-19 salgını dahil birçok konuda eleştirilen Hindistan Başbakanı Narendra Modi için bir sınav niteliği taşıyacağı ifade ediliyor.

Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin, yerel Birleşik Janata Dal partisiyle ittifak içinde 10 yılı aşkındır iktidarda olduğu Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden biri olan Bihar'da, Kovid-19 salgını nedeniyle oy verme merkezlerinin sayısının artırılması, oy kullanma süresinin uzatılması, elektronik cihazların hijyeni, ateş ölçümü, seçmenlere el dezenfektanı, su ve sabun sağlanması gibi önlemler alındı.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, yoksulluğun azaltılması için yeterince çalışmamakla suçlanırken, seçimde Kumar'ın en önemli rakibi Tejashwi Yadav liderliğindeki yerel Rashtriya Janata Dal partisi olarak görülüyor.

Bihar'da 200 bini aşkın Kovid-19 vakası bulunuyor.