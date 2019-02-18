Hindistan'ın ilk hızlı treni ilk yolculuğunda bozuldu

Trene sinyali Başbakan Narendra Modi vermişti

Hindistan'ın en hızlı treni, Başbakan Narendra Modi tarafından törenle tanıtıldıktan bir gün sonraki ilk yolculuğunda bozuldu.

Yarı hızlı kategorisinde yer alan ve denemelerde saatte 180 kilometre hıza kadar çıkan Vande Bharat Express adlı tren Delhi'den Varanasi'ye gidiş dönüş yolculuğunun dönüş kısmında arızalandı.

Trendeki arızanın frenlerin kendiliğinden sıkışması olduğu tespit edildi.

Sorunun kaynağı tespit edilmeden önce bir demiryolu sözcüsü, trenin bir ineğe çarpmış olabileceğini öne sürmüştü.

Frenlerin sıkışmasının hemen ardından vatmanlar son dört vagonda duman tespit etti. Tüm kompartımanlarda elektrikler kesildi.

İlk yolculuk olması nedeniyle trendeki yolcuların çoğu gazeteci ve demiryolu görevlilerinden oluşuyordu.

Yolcular başka bir trenle Delhi'ye götürüldü.

İneğe çarptı iddialarının üzerine Hint NDTV kanalı trenin ön tarafında herhangi bir hasar olmadığını gösterdi.

Yarı hızlı kategorisindeki trenin Pazar günü ticari yolculuklara başlaması bekleniyor. Tren Delhi ile Varanasi arasındaki yolculuğu altı saat kısaltacak, yolculuk süresi 10-11 saatten 4-5 saate inecek.

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