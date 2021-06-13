Hindistan varyantı: İngiltere hükümeti tam açılmayı 4 hafta ertelemeyi değerlendiriyor

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BBC'nin edindiği bilgiye göre, İngiltere hükümeti, kalan son aşama Covid önlemlerinin kaldırılması ile ilgili takvimi dört haftaya kadar ertelemeyi değerlendiriyor.

21 Haziran için planlanan "normalleşmeye geçiş" süreci ile tüm sosyal mesafe kurallarının kaldırılacağı açıklanmıştı.

Hükümetin son aşamaya geçişi ertelemeyi değerlendirmesi, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen delta varyantı ile ilgili endişelerin ortaya konulması ile birlikte konuşuluyor.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, henüz erteleme ile ilgili alınmış bir resmi karar bulunmuyor.

Pazartesi günü yapılacak resmi açıklama öncesi, son verilerin değerlendirildiği ve "birden fazla seçeceğin" masada olduğu ifade ediliyor.

Dört haftalık ertelemenin, aşının daha genç yaş gruplarına uygulanması ile beklenen etkiyi gösterebileceği savunuluyor.

Açılma takvimindeki son tarih olan 21 Haziran ile gece kulüplerinin yeniden açılması, konser ve spor müsabakaları ve düğünler gibi kitlesel etkinlikler ile ilgili sınırlamaların kaldırılması planlanıyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu tarihin ertelenmesi kararı ile ilgili son günlerde giderek artan bir baskı altında.

İngiltere'de doktorların ulusal örgütlenmesi Tabipler Birliği de, erteleme kararına destek veren sağlık örgütleri arasına katıldı.

Birliğin başkanı olan Dr Chaand Nagpaul erteleme kararını savunurken, "Yalnızca hastaneye yatırılan kişilerin sayısı değil, alt yaş gruplarındaki geniş kesimler için de risk faktörü var" dedi.

The Times gazetesindeki habere göre, 21 Haziran tarihinde halen, düğünlere 30 kişi sınırı gibi bazı kuralların kaldırılması hükümet tarafından seçenekler arasında değerlendiriliyor.

Ülkedeki her 10 yeni vakadan 9'unun Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı olduğu belirtiliyor.

Hindistan varyantı

Bilim insanları ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantın önceki varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor.

Tek dozluk Janssen aşısından 20 milyon doz bekleniyor

Aşıların bu varyanta karşı da etkili olduğunu gösteren veriler var. Ancak yine de sadece bir doz aşı olmanın bu varyanta karşı koruyuculuğunun, İngiltere/Kent varyantına göre daha düşük olduğu tahmin ediliyor.

İlk veriler bir doz aşının Hindistan varyantına karşı koruyucu etkisinin yüzde 30 civarında olduğuna ama iki doz aşısını da olmuş olanların yüksek oranda korunduğuna işaret ediyor.

Aşılama kampanyasında da veriler ışığında bazı kurallarda değişiklikler yapılıyor. Örneğin, başlangıçta iki doz arasında 12 hafta olabileceği şeklindeki bilimsel tavsiye, 50 yaş üzeri ve risk grubundaki kişiler için 8 haftaya indirildi.

Aşılama hangi aşamada?

Ülke çapında Mart ayı sonundan bu yana aşama aşama sosyal önlemler hafifletilir ve son olarak iç mekanlar da kısmen açılırken, bir yandan aşılama bütün hızıyla sürüyor. İlk araştırmalar İngiltere'de kullanılan aşıların Hindistan'da ortaya çıkan varyanta karşı da etkili olduğuna işaret ediyor.

Ülkede şu ana kadar kullanılan Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca ve Moderna aşılarına bugün onay verilen tek dozluk Janssen de eklendi. Hükümet bu aşıdan 20 milyon doz sipariş vermişti.

Şu ana kadar Birleşik Krallık'ın 18 yaş üzeri yani yetişkin nüfusunun yüzde 45,6'sı (24 milyon insan) iki doz aşısını da oldu. Ve aşılama büyük bir hızla sürdürüldüğünden her hafta ikinci dozunu tamamlayanların oranı yaklaşık yüzde 5 yükseliyor.