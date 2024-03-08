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        Haberler Dünya Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp cepheye götürüldüğünü iddia etti

        Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp cepheye götürüldüğünü iddia etti

        Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Ukrayna'da cepheye götürüldüğünü iddia etti, serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:52
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        "Kandırılan Hintliler Rus ordusunda ön cephede"
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, vatandaşlarını, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara "kanmamaya" çağırdı. Jaiswal, Rus ordusundaki Hint vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

        "Rus ordusunda destek personeli olarak görev yapan vatandaşlarımızın hemen serbest bırakılması ve nihai olarak evlerine dönmeleri konusunda kararlıyız" diyen Jaiswal, iş vaadiyle kandırılarak Rusya'ya götürülen vatandaşlarının iadesi için Moskova yönetimiyle görüştüklerini kaydetti.

        Bu tür tekliflere dair halkı uyaran Jaiswal, "Bu durum tehlike ve hayati risklerle doludur." diye konuştu. Jaiswal, "Birkaç ajan hakkında insan kaçakçılığı davası açıldı" dedi.

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        Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) dün, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamıştı.

        CBI, bu kişilerin muharip rollerde eğitildikleri ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiklerine işaret etmişti.

        Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği ise Rus saflarında savaşan bir Hint vatandaşının öldüğünü doğrulamıştı.

        Öte yandan, Nepal de Ukrayna'ya karşı savaştırılan 14 vatandaşının öldüğü bilgisini paylaşmış ve Rus makamlarından savaştırılmak üzere eğitilen yüzlerce vatandaşlarının da serbest bırakılmasını talep etmişti.

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