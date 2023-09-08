Hindistan ve ABD liderleri, G-20 Zirvesi öncesi görüştü Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yarın başlayacak G-20 Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi ve Biden, başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hindistan ve ABD arasındaki ekonomik ve insanlar arası bağları daha da ileriye taşıyacak çok sayıda konuyu ele alma fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu görüşmede, ABD öncülüğünde geliştirilen Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun (Quad ittifakı) önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, yapay zeka dahil olmak üzere teknoloji, savunma ve nükleer enerji alanında işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çağrı yapıldığı kaydedildi.

İkilinin, hükümetler, endüstri ve akademik kurumlar arasındaki üst düzey ilişkiyi de sürdürme sözü verdiği bildirildi.

Görüşmede, ABD tarafından Hazine Bakanı Janet Yellen, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Hindistan tarafından ise Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın yer aldığı belirtildi.

Modi'nin gelecek iki günde yaklaşık 15 ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.