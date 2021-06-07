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Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 15 ölü

Hindistan’ın Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 15 ölü
Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 15 ölü
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İHA

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikada bulunan dezenfektanlar nedeni ile hızla büyüyen yangında, ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

Pune Kırsal Polisi tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerini çoğunun dumandan boğulduğu ve yaklaşık 5 işçinin daha fabrikada mahsur kaldığından korkulduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları, ekiplerin bina içinde mahsur kalan diğer işçileri kurtarmak için fabrikanın duvarını buldozerle yıkmak zorunda kaldıklarını aktardı.

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