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Hindistan’da muhalefet, sağlıkçılar ve iş çevrelerinden tam kapanma çağrısı

Hindistan’da Covid-19 vakalarının 20 milyonu aşmasının ardından ana muhalefet partisi, sağlık uzmanları ve iş çevreleri tam kapanma çağrısı yaptı. İktidar ise kapanmanın olası ekonomik etkileri nedeniyle isteksiz.

Hindistan’da muhalefet, sağlıkçılar ve iş çevrelerinden tam kapanma çağrısı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Hindistan'ın ikinci defa tam kapanma uygulaması için çağrılar artıyor

Hindistan'da Covid-19 vakalarının 20 milyonu aşmasının ardından ana muhalefet partisi tam kapanma çağrısı yaptı.

Kongre Partisi sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini ve bulaşım zincirini kırmak için tam kapanmanın gerekli olduğunu açıkladı.

İktidar bugüne kadar tam kapanmanın yaratacağı ekonomik etki nedeniyle bu çağrılara yanaşmıyordu.

30 Nisan'da 400 bin ile dünya rekoru kıran günlük vaka sayısı Salı günü 355 bine düştü.

Hükümet vaka sayılarının azalmaya başladığını söylese de test sayılarının da benzer bir şekilde azalması çok sayıda vakanın fark edilemiyor olabileceği anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan Kongre Partisi Sözcüsü Pawan Khera "Tam kapanmayı uygulamak zorundayız, sağlık hizmetlerinin normale dönebilmesi için başka bir şansımız yok" dedi.

Partinin üst düzey siyasetçilerinden Rahul Gandhi de virüsün yayılımını durdurmanın başka bir yolu olmadığını söyledi.

Hindistan'da muhalefetin yanı sıra iş dünyası ve sağlık uzmanları da tam kapanma çağrısı yapıyor.

Indian Express gazetesine göre ülkedeki bilim kurulu da iki haftalık bir tam kapanma için hükümete baskı uyguluyor.

ABD'nin en üst düzey halk sağlığı yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Hindistan'daki durumu "son derece ciddi" olarak nitelemiş ve kitlesel aşılamanın yanı sıra sahra hastanelerinin kurulması ve ulusal çapta tam kapanma uygulanması gerektiğini söylemişti.

Hindistan'da kısıtlamalara dair kararlar merkezi yönetim tarafından değil eyaletler tarafından alınıyor.

Başbakan Narendra Modi, eyaletlerin kısıtlamalara "son çare" olarak başvurması gerektiğini söylemişti.

Fakat pek çok eyalet Modi'nin itirazlarına rağmen kısıtlamaları devreye kordu.

Modi 2020'de ise yalnızca dört saat önceden haber vererek tam kapanma uyguladığı için eleştirilmişti.

Hazırlıksız yakalanan pek çok göçmen işçi ülkenin bir ucundaki işlerinden diğer uçlarındaki memleketlerine yüzlerce kilometre yürümek zorunda kalmış, bazıları yolda ölmüştü.

Nisan-Haziran 2020 arasında uygulanan bu önlem ekonominin yüzde 24 küçülmesine yol açmıştı.

Hükümet o dönem bir daha sokağa çıkma yasağı uygulamanın ekonomiye çok daha kötü etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hindistan'ın şu an yaşadığı ikinci dalgada siyasi partilerin mitingleri, dini festivaller ve gevşek güvenlik önlemlerinin etkisi olduğu belirtiliyor.

Ülke genelinde bugüne kadar 222 bin kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Fakat gerçek sayının çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor.

Çok sayıda büyük kentte ölüleri gömecek veya yakmak için odun yığacak alan kalmadı.

Uzun sıraların oluştuğu krematoryumlar da talebe yetişemiyor.

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